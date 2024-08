Un lettore segnala: “Aggredito da un cane di grossa taglia lasciato incautamente libero”

“Stavo passeggiando per strada con il mio cane quando all'improvviso mi è venuto incontro un rottweiler di grosse dimensioni, lasciato incautamente libero dalla sua proprietaria. Questione di secondi e mi sono ritrovato a terra, con loro ad azzuffarsi e il sottoscritto impegnato a dividerli con enorme fatica. Non è stato un momento piacevole”.

È ancora scosso e, a stento, trattiene l'amarezza il biellese che, nella mattinata di oggi, 26 agosto, a Biella, ha trascorso un pessimo quarto d'ora. “Ho riportato qualche escoriazione ma fortunatamente non mi ha morso mentre cercavo di allontanarlo dal mio quattrozampe – confida - Ho avuto difficoltà a tirarlo via. Dopo il fattaccio, l'ho rivisto nuovamente in giro senza guinzaglio. A questo punto ho richiesto l'intervento dei Carabinieri affinchè accertassero l'accaduto. Occorre maggior responsabilità nella gestione dei propri cani, specialmente per quelli di grossa taglia”.