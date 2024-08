Acquazzone a Biella e in provincia ma danni contenuti: alberi a terra in Valsessera (foto di repertorio)

Piogge intense nella mattinata di oggi, 26 agosto, su tutto il Biellese ma fortunatamente i danni sono stati piuttosto contenuti.

Al momento sono in corso diversi interventi in alcuni paesi dell'alta Valsessera, come Sostegno e Coggiola, dove piante e alberi sono finiti sulle strade a causa dell'acquazzone. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco.