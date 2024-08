Calcio, Bernardo torna a Biella: “Un orgoglio rappresentare la squadra della mia città”

Un gradito ritorno in bianconero. La Biellese 1902 rinforza ulteriormente il roster della prima squadra con l’aggiunta di Marco Bernardo. Classe 2002, è un prodotto del settore giovanile laniero e può svariare tra centrocampo e trequarti. Dopo le esperienze a Borgosesia in Serie D e a Cossato in Eccellenza, il giocatore torna a indossare quei colori che ben conosce.

Queste le sue parole: «Sono molto contento di poter tornare a Biella, dove ho fatto la maggior parte del mio percorso nelle giovanili. Per me è un orgoglio poter rappresentare la squadra della mia città. A convincermi di questa scelta sono state l’ambizione del progetto e il fatto che in società ci siano persone molto preparate e serie. Una di queste è il mister. Il suo passato parla da sé: è molto intelligente, attento ai dettagli ed esigente. Ci chiede il massimo, in ogni cosa che facciamo. Ho già avuto modo di conoscere i miei nuovi compagni e mi trovo molto bene: alcuni li conoscevo di persona, altri “di fama” perché sono molto forti. L’obiettivo lo conosciamo tutti, il mister e la società sono stati chiari fin da subito e ci stanno mettendo nelle condizioni migliori per vincere».

Il benvenuto di mister Luca Prina: «Sono molto soddisfatto del suo ritorno, per più motivi. In primis, per l’integrità morale e la serietà del ragazzo. Poi perché è un giocatore locale: dobbiamo - piano piano - rinforzare l’idea di poter costruire una squadra di biellesi, che coinvolga il più possibile il territorio. Ha grandi potenzialità, non ancora espresse al 100%: un centrocampista con doti e caratteristiche che altri compagni di reparto non hanno. Completerà il pacchetto centrale. Viene da una stagione non positiva, ma ci sono i presupposti e la qualità tecnica ideali per esplodere. Sono convinto che ci darà tanto».