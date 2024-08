Oggi, 26 agosto, Festa del Cane: un amico fedele.

Il 26 agosto è la giornata mondiale del cane ed è stata istituita nel 2004, grazie all’intervento di un’attivista, che si è prodigata e si prodiga tuttora per i diritti degli animali, Colleen Paige. La data non è casuale, ma rappresenta il giorno in cui la famiglia statunitense adottò per la prima volta un cagnolino.

Ma quanto è bello avere un cane? Un amico che ti segue, è felice di stare con te e ti fa le feste. Quando arrivi a casa, ti accoglie e gioca. Quando sei affranto e infelice, ti sta vicino. Ti coccola e ti fa divertire. Instaura un dialogo autentico e ti fa compagnia, non lasciandoti mai da solo. È un’esperienza unica trascorrere del tempo con il proprio animale, perché è in grado di darti tutto ciò di cui hai bisogno: attenzioni, coccole, felicità e serenità.

Ma c’è il rovescio della medaglia. Infatti, si stima che in tutta Italia 80.000 cani siano abbandonati. I fenomeni di abbandono si intensificano in estate, quando le famiglie partono per le vacanze e, non sapendo a chi affidare il proprio cane, decidono di lasciarlo per strada. L’epilogo tragico è inevitabile, almeno per la maggior parte dei cagnolini: alcuni muoiono di stenti, altri a causa di incidenti.

Avere un cane comporta delle responsabilità, che non devono essere assunte con leggerezza. Innanzitutto, se si vuole adottare un animale, è necessario valutare gli aspetti economici (le visite del veterinario, il cibo e così via), la gestione in vacanze eventuali (affidarlo a centri, familiari stretti, o a amici fidati) e le sue stesse necessità (bisogni primari, stare all’aria aperta e soprattutto ricevere amore e attenzioni dal proprio padrone).

Questa ricorrenza ci ricorda di adottare un cane (se si è pronti a sostenere gli impegni elencati in precedenza), fare volontariato presso canili o effettuare donazioni.