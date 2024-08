Festa del Cane, Rosà Consoli salva dalla strada un amico a 4 zampe FOTO

Oggi, lunedì 26 agosto, durante la Giornata Mondiale del Cane, una giovane di Cossato, Rosà Consoli, si è resa protagonista di un gesto importante nei confronti dei nostri amici animali. Un gesto significativo che ha reso giustizia alla ricorrenza di carattere internazionale: mentre percorreva la superstrada biellese, la ragazza ha notato un cane che vagava nei pressi dell’uscita di Valdengo ed è subito intervenuta per metterlo in salvo. Un pericolo per se stesso e per gli altri, che lo avrebbe reso protagonista di un increscioso fatto di cronaca.

Grazie al supporto della giovane biellese, che ha allertato il 112, l’animale è stato affidato al canile che si è accertato della presenza del microchip. Grazie al riconoscimento verrà presto riconsegnato ai padroni.