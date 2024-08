Una media di 400 coperti a serata. È un vero successo la grigliata alpina delle penne nere del gruppo di Cossato e Quaregna, suddivisa in più serate, a partire dallo scorso 23 agosto.

Oltre a stasera, sono in programma altri appuntamenti dal 30 agosto al 2 settembre nei locali di via Cesare Battisti 10, a Cossato. Ogni sera, una specialità del giorno diversa da assaporare in compagnia.