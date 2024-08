Bolle di Malto, domani la cerimonia di apertura del primo fusto

Manca ormai poco all'ottava edizione di Bolle di Malto, che si terrà a Biella dal 29 agosto al 2 settembre, confermando la città come la capitale italiana della birra artigianale.

Proprio il 29 agosto, alle ore 17, si terrà uno dei momenti più attesi: l’inaugurazione ufficiale dell’8° edizione di Bolle di Malto e l’apertura al pubblico della mostra fotografica “Di acqua e Di terra”, un progetto di Studio Anna Fileppo, realizzato sotto spinta ideativa dell’associazione Corto Circuito, in cui viene esplorato il profondo legame tra l’acqua e il territorio biellese. La mostra illustra come l’acqua sia stata e continui a essere fondamentale per la vita economica e culturale del Biellese, mettendo in luce il suo ruolo cruciale nelle industrie tessili, nell’artigianato e nella produzione alimentare locale. “Il progetto è stato realizzato grazie all'inestimabile supporto di Confartigianato Biella e Ancos.

Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine per il loro contributo, che ha reso possibile la realizzazione di questa mostra dal fine nobile: sensibilizzare le persone, in particolare i giovani, sull'importanza dell'acqua, una delle nostre più preziose risorse territoriali.” ha dichiarato Raffaele Abbattista co-ideatore di Bolle di Malto.

L’evento inaugurale non solo segnerà l’inizio di uno dei festival più rilevanti della regione, ma sarà anche un’occasione di grande prestigio istituzionale. Al simbolico taglio del nastro, un momento di grande importanza e visibilità per l’intera manifestazione, saranno presenti alcune delle figure istituzionali più autorevoli del Piemonte: Elena Chiorino, Vice Presidente di Regione Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella, Marzio Olivero, Sindaco città di Biella, Edoardo Maiolatesi, Assessore Comunale della città di Biella. La loro partecipazione sottolinea il significativo valore che Bolle di Malto ha acquisito negli anni, diventando non solo un evento di rilevanza regionale ma un appuntamento di spicco a livello nazionale.

La cerimonia di inaugurazione non sarà solo l’inizio formale di Bolle di Malto, ma anche un momento di forte coinvolgimento per la comunità, un tributo alle radici culturali ed economiche del Biellese. La presenza di queste figure istituzionali, che rivestono ruoli di primaria importanza nel tessuto politico e sociale della regione, testimonia il riconoscimento ufficiale dell’evento come un appuntamento di rilievo per l’intera area piemontese e non solo.

“Siamo entusiasti di dare il via all'ottava edizione di Bolle di Malto, un evento che è diventato un punto di riferimento non solo per gli amanti della birra artigianale, ma per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza autentica e coinvolgente. Quest'anno, abbiamo lavorato intensamente per offrire un programma ancora più ricco e variegato, capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. La presenza di figure istituzionali di rilievo è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l'importanza che Bolle di Malto ha acquisito a livello nazionale” prosegue Raffaele Abbattista.

Come tutti gli anni Bolle di Malto è ricca di musica dal vivo ad ingresso gratuito! Si esibiranno 4 Big della musica italiana: la Municipal (30 agosto), Roy Paci & Aretuska (31 agosto), Nina Zilli (1° settembre), Enrico Ruggeri (2 settembre).

Assoluta novità musicale di quest’anno è BDM Sour Jazz, un’occasione unica che unisce l’elemento culturale della birra artigianale nella sua versione sour alla musica jazz. L’evento, che prevede la prenotazione per la degustazione esclusiva ad esso legato, rientra nella cornice di appuntamenti del Torino Jazz Festival Piemonte, si svolgerà dal 30 agosto al 1° settembre nella location più intima di Bolle di Malto: Piazza del Monte a Biella.

“BDM Sour Jazz è stato realizzato grazie al prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Siamo profondamente onorati e grati per il supporto ricevuto dalla Fondazione e desideriamo esprimere il nostro sentito ringraziamento per aver creduto in questo innovativo progetto. La nostra collaborazione con la Fondazione rappresenta un'opportunità preziosa non solo per continuare a far crescere Bolle di Malto in futuro, ma anche per promuovere un nuovo e significativo filone culturale: la musica jazz”, conclude Raffaele Abbattista, co-ideatore di Bolle di Malto.

Il programma, ricco e variegato, promette un'esperienza enogastronomica e di intrattenimento a tutto tondo. Con 22 birrifici artigianali provenienti da tutte le regioni d'Italia e 300 stili di birra diversi, e 22 food truck pronti a deliziare i visitatori con gli street food più iconici del Paese, l'evento si preannuncia imperdibile. Inoltre, i 3.000 minuti di concerti dal vivo, che vedranno esibirsi artisti locali, emergenti e nazionali, faranno da cornice alla più importante rassegna italiana dedicata alla cultura della birrificazione artigianale. Durante il weekend del 31 agosto e 1° settembre, Bolle di Malto raddoppia: tutti gli stand apriranno dalle ore 11.00, offrendo alle famiglie e ai visitatori un'esperienza ancora più ricca di gusto e divertimento. Dopo il record della passata edizione con oltre 110.000 presenze, quest'anno l'organizzazione punta a superare se stessa.

BOLLE DI MALTO ON | INGRESSO LIBERO | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ E PRIMO MAGGIO

Giovedì 29 agosto – dalle 18 alle 2

Venerdì 30 agosto – dalle 18 alle 2

Sabato 31 agosto – dalle 11 alle 2

Domenica 1 settembre – dalle 11 alle 2

Lunedì 2 settembre - dalle 18 alle 2

***

Per partecipare a BDM Sour Jazz è possibile acquistare i biglietti ai seguenti link:

KOAN JAZZ QUARTET in collaborazione con Biella Jazz Club | 30 agosto 2024 – Ore 21:30

https://www.eventbrite.com/e/concerto-koan-jazz-quartet-tickets-905260316977?aff=oddtdtcreator

PIEMONTE JAZZ MESSENGERS | 31 agosto 2024 – Ore 21:30

https://www.eventbrite.com/e/concerto-piemonte-jazz-messengers-tickets-905318521067?aff=oddtdtcreator

DIEGO BOROTTI JAZZ TRIO feat. KARIMA | 1 settembre 2024 – Ore 21:30

https://www.eventbrite.com/e/concerto-diego-borotti-jazz-trio-feat-karima-tickets-905337206957?aff=oddtdtcreator