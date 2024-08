A Ternengo l'estate non è finita. Il Gruppo Alpini di Bioglio-Ternengo-Valle San Nicolao con sede in Via Quargnasca – Bioglio, sta lavorando per organizzare la “Festa della birra”.

L'evento è previsto nei giorni 06 – 07 settembre 2024 presso l’area festeggiamenti di Via Quargnasca a Bioglio e sarà patrocinato dal Comune.