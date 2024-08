Dal nord ovest: Tragedia a Torino, lite degenera, marocchino muore accoltellato

Tragedia in corso Giulio Cesare a Torino: al culmine di una lite (forse con un connazionale) è morto un cittadino marocchino, colpito al cuore da una coltellata.

Vani i tentativi di salvarlo dei medici

Vani i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del San Giovanni Bosco. L'encefalogramma piatto e la morte cerebrale sono sopraggiunti nella mattinata di oggi, domenica 25 agosto, ma i fatti di sangue sono avvenuti venerdì sera, attorno alle 20.30 Ora sono in corso le indagini da parte della polizia: sullo sfondo, oltre ad una lite che è degenerata con esiti fatali, potrebbero esserci anche questioni legate alla droga, ma al momento nessuna pista viene esclusa.

Inutili la corsa in ospedale e l'impegno dei medici dell'ospedale. "E' un omicidio annunciato quello capitato in corso Giulio Cesare. Sono anni che denunciamo che la zona è ormai fuori controllo", denuncia Patrizia Alessi, capogruppo di FdI in Circoscrizione 7. "Tante risse violente pubblicate anche su facebook, ma la Città ha continuato ignorare il tutto".