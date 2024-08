Prosegue a Candelo fino a sabato 31 agosto alla Biblioteca Civica Livio Pozzo lo Scambialibri.

Basta portare i libri scolastici (scuola secondaria di primo grado) in buono stato e che a tuoi figli non servono più, e prendi i libri che ti serviranno per il prossimo anno

Dove e quando? Questi i giorni e gli orari: Lun: 15 - 18, Mart 9, 30 - 11,30 Merc/giov 9,30-11,30 e 15/18 , sabato 9- 11,30.