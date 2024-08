Martedì a Biella mercato in piazza Colonnetti

In occasione della rassegna Bolle di Malto in città cambia la viabilità. Gli stalli di sosta di Piazza Martiri della Libertà e di Piazza Primo Maggio (da Piazza Martiri a via B. Bona) saranno vietati alla sosta da oggi fino al 04/09. La circolazione nella carreggiata a nord di Piazza Martiri sarà interdetta sempre da oggi 25/08 al 04/09. La circolazione nella carreggiata a sud di Piazza Martiri sarà interdetta durante gli eventi dalle 17.00 alle 2.30 dal 29.08.24 al 03.09.24, al di fuori di questa temporalità la viabilità sarà a senso unico da via San Filippo a via P. Micca,

Via P. Micca, da viale C. Battisti a Piazza Curiel sarà interdetta dalle 17.00 (o comunque da quando l'afflusso delle persone a piedi sarà tale da richedere la sospensione della via) alle 2.30 dal 29.08.24 al 03.09.24,

Gli stalli di sosta e la viabilità in Piazza Primo Maggio, da via Italia a Piazza Martiri saranno interdetti dalle 17.00 alle 2.30 dal 29.08.24 al 03.09.24,

Via Galliari sarà a senso unico da via San Filippo a via Amendola e sarà raggiungibile da via Italia/intersezione con via Alighieri per i residenti e gli aventi diritto (ZTL sospesa) dalle 17.00 alle 2.30 dal 29.08.24 al 03.09.24,

Via B. Bona sarà raggiungibile da via Italia (da Piazza San Giovanni Bosco o dal semaforo di Riva) con ZTL sopsesa per residenti di via B. Bona. I residenti con carrai in Piazza Primo Maggio potranno accedere dai varchi per la via più breve (o da Via Alighieri o da via Italia/Bona) dalle 17.00 alle 2.30 dal 29.08.24 al 03.09.24. Il mercato verrà spostato in Piazza Colonnetti nelle giornate del 27/08-30/08- 03/09.