Piemonte, è boom del turismo: 6 milioni gli arrivi, oltre la metà sono stranieri

Con oltre 6 milioni di arrivi e 16 milioni di presenze, il Piemonte si afferma come una delle destinazioni turistiche più dinamiche d'Europa: l'annuncio arriva dalla Regione, in occasione dell'annuncio della presenza di una delegazione alla tappa di Tokyo del tour mondiale della nave scuola della marina Amerigo Vespucci.

Gli stranieri superano gli italiani

"Gli stranieri - si legge in una nota diffusa dall'assessore regionale al turismo Marina Chiarelli - hanno superato gli italiani, rappresentando il 52% degli arrivi. La crescita dei visitatori internazionali ha registrato un aumento del 15%, con Germania e Francia in testa e gli Stati Uniti al sesto posto". La Regione sottolinea ancora come "anche nei primi sei mesi di quest'anno, il trend positivo è proseguito, con un incremento degli arrivi e delle presenze che varia dal 2,2% al 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2023".