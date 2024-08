Candelo, domani una camminata per la solidarietà.

Domani Candelo ospiterà una camminata ludico-motoria non competitiva organizzata da Angsa, Domus Laetitiae e Atletica Candelo. L'evento, aperto a partecipanti di tutte le età, si propone di raccogliere fondi a favore de La Casa per l'Autismo, una struttura dedicata al sostegno delle persone con autismo.

Il percorso principale si estenderà per 6,5 km , offrendo una piacevole passeggiata tra le strade di Candelo. Inoltre, per i più piccoli, è previsto un percorso protetto di 600 metri, garantendo un'esperienza sicura e divertente.

Tutti i partecipanti riceveranno un cappello in omaggio e, al termine della corsa, sarà offerto uno spuntino per celebrare insieme l'iniziativa. Il ritrovo è fissato tra le ore 8:30 - 9:00 presso il parcheggio di Gabba Salumi in via Sandigliano 43, con partenza prevista per le ore 10:00.

Le iscrizioni, che prevedono un contributo di 6€ a persona o 10€ a famiglia , sono aperte fino al giorno dell'evento.

"Unitevi a Candelo per una giornata all'insegna della solidarietà e del benessere, contribuendo a una causa importante per la comunità!"