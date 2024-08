Incoronazione della Madonna di Oropa: domani le celebrazioni.

Domenica 25 agosto, al Santuario di Oropa ricorre l'anniversario dell'incoronazione della Madonna con una Solenne Celebrazione Eucaristica, alle 10.30. La cerimonia inizierà alle ore 10.00 con una processione sul sagrato della Basilica Superiore.

Questa ricorrenza ha origine nell'ultima domenica di agosto del 1620, quando la Basilica Antica fu consacrata e la Madonna di Oropa fu incoronata per la prima volta in segno di gratitudine per la fine di una pestilenza. La tradizione è stata rinnovata ogni secolo, culminando nella V Incoronazione del 29 agosto 2021.

Programma della giornata:

- Ore 10.00: Processione sul Sagrato della Basilica Superiore

- Ore 10.30: Solenne Celebrazione Eucaristica

Sarà disponibile un autobus da Biella a Oropa, con partenza alle 8.30 e ritorno alle 16.00.