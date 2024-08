L'Oroscopo di Corinne dal 23 al 29 agosto

ARIETE: Quanta carne al fuoco sta sfrigolando sul barbecue della vostra quotidianità … Dai sentimenti al lavoro, dal denaro, alla sfera personale, sarete costretti a compiere scelte, lottare per una giusta causa, vagliare proposte, smascherare i bugiardi, gli infingardi, i doppiogiochisti e confidare in un pronostico o presentimento azzeccatissimo. Una dieta equilibrata gioverà al fisico malgrado subentrino forme infiammatorie da non trascurare. Domenica gioiosa ma squinternata.

TORO: Si profila un periodo spumeggiante e caotico durante il quale avrete modo d’incontrare soggetti intriganti, trascorrere piacevoli ore in compagnia, decifrare un enigma, approfondire un rapportino e cavarvi un pallino. Tra coniugi o fidanzati nasceranno invece delle contese così ridicole dal far ridere i polli... Sappiate comunque che in caso di incertezze l’appoggio di savi consiglieri gioverà tantissimo. Fattibile un’incavolatura sul lavoro. Dolori intercostali.

GEMELLI: Splendido questo ultimo quarto di Luna che, spadroneggiando il 25 agosto nella vostra costellazione, permette di sistemare sospesi, definire una faccenda, imbastire novelle conoscenze oppure fare singolari esperienze Finanziariamente la stabilità difetterà, intervallando momenti di tripudio ad altri di precarietà, implicito l’obbligo di tutelare casa, auto od oggettini. Un week end festaiolo, una ricorrenza o un ritrovo ruspante vi renderà pimpanti.

CANCRO: Un po’ di trambusto inquinerà l’atmosfera e dare qualcosa per assodato, in questo periodo così incasinato, non conviene. Anche le frequentazioni andranno selezionate visto che di falsificate ne avete già incrociate a sufficienza… I giovani si guardino dall’alzare il gomito e guidino assennatamente onde scagionare uno spavento o incidente. Un malatino alimenterà corrucci: insistente nel portarlo da uno specialista. Domenica godereccia o mangereccia.

LEONE: L’imprevedibile reazione di persone reputate più corrette vi butterà fuori pista generando un momentaneo stato di tensione, ma d’altronde a lavar la testa agli asini si sprecano solamente acqua e sapone… Fate largo uso di verdura, cereali, fibre e non andate a dormire tardi per dare all’organismo la carica necessaria per affrontare una stagione impegnativa! Beghe familiari lambiranno i nati tra il 28 luglio e il 12 agosto. Combini con amici e salute da salvaguardare.

VERGINE: Mantenere la calma e la concentrazione costerà uno sforzo immane: meglio quindi scansare contesti faticosi e gente pretenziosa tendente a scaricarvi addosso colpe assurde o a logorarvi con sterili discorsi. Mai come ora abbisognate di distrazione, svago, relax, compagnie allegre e positività… Minuto inconveniente tra venerdì e martedì e spettacolo, festa, esposizione o fiera a cui non rinunciare ma con una mano sul portafoglio e l’altra sulla borsa…

BILANCIA: State all’erta poiché vi si racconteranno un fracco di frottole tentando di intimidirvi con una arroganza che, come ben si sa, è sinonimo di ignoranza e andate in fondo ad una situazione delicata e complessa…Anche il settore delle relazioni è un po’ minato: non fidatevi delle apparenze e neppure di una simpatia destinata a rimanere allo stato brado. Per lenire un acciacco dovrete per forza consultare un dottore. Sabato impegnativo, domenica strampalata.

SCORPIONE: Se torchiati da circostanze avverse prendete in mano le redini della vostra esistenza e guardate avanti… tanto lo stato di alcune cose non si può cambiare e indietro non si può tornare… Se invece la vita scorre linearmente gustate l’attimo fuggente, combinate qualcosina di gaudente e fregatevene altamente di gente impicciona, musona o maldicente. Semaforo verdissimo per i vacanzieri, gli innamoratini, gli sposini e i ragazzini… Processi infiammatori.

SAGITTARIO: Le condizioni psicofisiche miglioreranno mitigando l’ansia e l’affanno… Partite dal presupposto che con la calma riuscirete a sbrigare ogni faccenda mentre se vi agitate non concludete un accidente… Una rispostaccia proveniente da gente sfaticata o impertinente si alternerà ad una soddisfazione cosi come miracolosamente scamperete un pericolo o riceverete una chiamata tanto aspettata. Sballi glicemici, pressori, schiena dolente od eritemi. Venerdì sconclusionato.

CAPRICORNO: Va meglio e non vi potete lamentare riguardo un settore che sta per ingranare. Per posteriori versi miele e fiele insaporiranno la minestra degli affetti portando taluni conviventi a bofonchiare e le donzelle a mettere dei paletti con chi sembrava così carino per poi palesarsi un disastrino… Imparate inoltre a pensare di più a voi stessi e ad una pace spesso sottratta. Sbalzi pressori dovuti alla calura: cercate di bere tanto e sabato o domenica andate al freschetto…

ACQUARIO: Divisi tra incudini e martelli, in uno specifico frangente, non capirete a chi dare torto o ragione ma alla fin fine la spunterete riportando intorno a voi un equilibrio alquanto carente. Se in procinto di partire un minuto contrattempo costringerà a modificare delle minuzie mentre se le ferie le avete già consumate non resta che tornare al rusco con un inizio piuttosto fiacco. Predomina inoltre la tendenza a spaccare fragili oggetti. Combini con amici e donna a cui cantarle chiare.

PESCI: La discrepanza di Giove caldeggia insoddisfazioni, ammanchi o la necessità di rivedere una fetta esistenziale avvertita come frustrante. Poiché le sviste abbondano siate espliciti in colloqui, trattative o accordi affinché non si vengano a creare malintesi e tra le pareti domestiche siate malleabili: basta una scemenza a procacciare bisticci… Abbiate altresì cura del benessere evitando strapazzi e tutto ciò che può causare stress. Bene invece per chi va prossimamente in vacanza.

Mentre le stelle si distraggono la Luna si rifà il trucco per sembrare più bella all’arrivo del Sole.