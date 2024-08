Intimidisce con un coltello un'automobilista con cui sta litigando e si dilegua. Rintracciato, aveva con sé 6 arnesi da taglio

Ieri, alle 16.30, i Carabinieri di Vercelli sono stati allertati per una lite per motivi di viabilità tra due conducenti, uno dei quali alla guida di un furgone Mercedes che durante il diverbio aveva brandito un coltello per intimidire il suo interlocutore prima di allontanarsi. Col numero di targa i Carabinieri di Cossato e di Vigliano lo hanno rintracciato e fermato sulla provinciale 230, all'altezza del Comune di Verrone, dove l'uomo è stato sottoposto a perquisizione durante la quale sono stati rinvenuti sei arnesi da taglio, tra coltelli di varie dimensioni e taglierini. L'uomo, un marocchino di 59 anni, residente a Biella, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere