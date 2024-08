Il Comune di Viverone mette all'asta un'imbarcazione della Polizia Municipale

Il Comune di Viverone ha messo in vendita attraverso un'asta pubblica un unità da diporto di sua proprietà.

La scadenza di presentazione delle offerte è alle 12.00 del 16/09/2024.

E' parzialmente pontato costruito da AMF CRESTLINER ITALMARINE SPA nel 1982. Persone trasportabili: 4+1 equipaggio ed è di colore beige. Motore fuoribordo Ditta: Mercury marine.

L’unità da diporto è posta in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si troverà al momento dello svolgimento della gara e sarà comunque alienata nella forma "visto e piaciuto" senza alcun tipo di garanzia o onere da parte dell'Amministrazione.

Al fine della verifica dell'esatto stato dell’imbarcazione è possibile effettuare un sopralluogo, previo appuntamento, contattando l’ufficio comunale in una delle seguenti modalità: • Inviando una e-mail all'indirizzo viverone@ptb.provincia.biella.it. e indicando come oggetto: "Richiesta sopralluogo relativo avviso di asta pubblica per l'alienazione di n. 1 unita’ da diporto di proprietà comunale per l'anno 2024". L’Amministrazione comunale di Viverone è esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato ricevimento della mail di richiesta sopralluogo di cui sopra. • Telefonando al numero di telefono: 0161/987021

Per maggiori info clicca qui