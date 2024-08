L'8ª edizione di "Bolle di Malto", tutte le novità e il programma

L'8ª edizione di "Bolle di Malto" si prepara a sorprendere con un ventaglio di novità che renderanno l'evento ancora più imperdibile per gli amanti della birra artigianale e non solo.

Quest'anno, Bolle di Malto si arricchisce di una novità significativa: per la prima volta, anche Piazza Primo Maggio entra a far parte dei luoghi della manifestazione. Questo ampliamento non solo rende l'evento ancora più grande, ma lo trasforma in un'esperienza ancor più coinvolgente e dinamica, offrendo nuovi spazi e opportunità per vivere appieno questo straordinario appuntamento. Dal 29 agosto al 2 settembre, le piazze Martiri della Libertà e Primo Maggio di Biella si trasformeranno in un vasto spazio di oltre 10.000 mq, animato da un programma che unirà gusto, cultura e natura. L'ingresso sarà gratuito ogni giorno dalle 18 alle 2 di notte, con l'eccezione del 2 settembre, quando la manifestazione terminerà all'1. Durante il weekend del 31 agosto e 1 settembre, sarà possibile partecipare all'evento anche a pranzo, dalle 11 fino a notte inoltrata.

Anche quest'anno, l'Arena Bolle sarà il punto di incontro per chi desidera approfondire la propria conoscenza del mondo della birra artigianale. A partire dal 29 agosto, dalle 11 alle 18, l'Arena sarà teatro di degustazioni guidate e incontri con mastri birrai provenienti da ogni regione italiana, offrendo un'occasione unica per scoprire le eccellenze brassicole del Paese. Qui prenderà vita anche la mostra-progetto "di acqua e di terra", un progetto di Studio Anna Fileppo realizzato sotto spinta ideativa dell’associazione Corto Circuito e sostenuta da Confartigianato Biella e Ancos. Inoltre, nell'Arena Bolle si svolgerà la terza edizione degli Stati Generali della Birra, un evento di grande rilievo per il settore, accompagnato dalla premiazione dei birrifici insigniti del riconoscimento Bolle di Malto | Città di Biella.

Giovedì 29 agosto si terrà l'inaugurazione ufficiale dell'8ª edizione di Bolle di Malto, con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza di importanti autorità regionali. L'evento rappresenta un momento di grande rilievo per la manifestazione, segnando l'apertura di un'edizione ricca di novità e iniziative. In questa occasione, i partecipanti avranno anche l'opportunità di visitare per la prima volta la mostra-progetto "di acqua e di terra", dove l’acqua emerge come filo conduttore per raccontare la ricca storia industriale del Biellese, con particolare attenzione alla tradizione tessile e alla produzione di birra.

Venerdì 30 agosto, alle ore 18, gli appassionati avranno l'opportunità di immergersi nella cultura birraria con la degustazione itinerante "Bolle degusta il Piemonte", un percorso tra gli stand della piazza in collaborazione con Union Birrai. A seguire, alle 18:30 presso l'Arena Bolle, si terrà il minicorso di spillatura "Il Rosa a Bolle di Malto", organizzato in collaborazione con l'Associazione Donne della Birra.

Sabato 31 agosto, sarà una giornata dedicata all'avventura e alla scoperta. Alle 9:00 partirà l'E-Bike Tour "Passeggiando per i Birrifici", un'escursione in bicicletta che toccherà alcuni dei birrifici artigianali più rinomati del Biellese. Il tour rappresenta un'occasione imperdibile per scoprire i segreti della produzione locale, con soste dedicate a pranzo e degustazione, per un'esperienza che unisce sport, cultura e sapori autentici. Nel pomeriggio, alle 15:00, sarà possibile partecipare al trekking urbano "Biella, il Gorgomoro e il Piazzo!", un itinerario che combina natura e città, offrendo una nuova prospettiva sulla bellezza del territorio biellese.

Domenica 1 settembre, Piazza Primo Maggio sarà il palcoscenico di due appuntamenti imperdibili con lo spettacolo "Il sognatore di Bolle", previsto alle ore 11:00 e alle ore 15:00. L'evento, curato da Bubble on Circus con Alekos Ottaviucci, promette di affascinare grandi e piccini grazie alla magia delle bolle di sapone, creando un'atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Lunedì 2 settembre, giornata conclusiva di Bolle di Malto, sarà dedicata a vivere gli ultimi momenti di questa straordinaria manifestazione, con la possibilità di partecipare alle ultime degustazioni e assistere ai concerti finali, chiudendo così in bellezza un'edizione ricca di esperienze uniche.

Quest'anno Bolle di Malto promette di essere un'edizione straordinaria, ricca di esperienze inedite che coinvolgeranno tutti i sensi. Dalle degustazioni itineranti ai corsi di spillatura, fino agli eventi outdoor, ogni momento sarà un'occasione per vivere appieno l'essenza della birra artigianale e del territorio che la ospita.