Dal Nord-ovest. Cravagliana, escursionista in difficoltà: l'intervento in elicottero VIDEO

Dal Nord-ovest. Cravagliana, escursionista in difficoltà: l'intervento in elicottero.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 agosto, intorno alle 17:00, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Cravagliana è intervenuta in località Piano delle Fate, per soccorrere un escursionista in difficoltà lungo il sentiero che da frazione Valbella scende verso frazione Sabbia di Varallo.

L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è stata necessaria per assistere l’atterraggio dell’elicottero del nucleo volo arrivato da Malpensa e per il trasporto dell'escursionista, che è stato poi consegnato ai sanitari e portato al pronto soccorso di Borgosesia.