Cinema e territorio: il Biellese protagonista al Campi Film Festival.

Mentre è in corso la Quarta edizione del progetto di educazione all'immagine e promozione del territorio “Contiamo su di noi” (quest'anno denominata “Team”) Storie di Piazza parteciperà Domenica 6 ottobre 2024 al Campi Film Festival – un ponte tra le generazioni attraverso il cinema con la proiezione di due cortometraggi realizzati nelle edizioni precedenti.

Ideato e diretto da Francesco Scolari, il Campi Film Festival si svolgerà dal 2 al 13 ottobre 2024 in Umbria, tra i comuni di Montefalco, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi.

Il Festival, prevede, oltre a un concorso di cortometraggi, la presentazione di film inediti e l’incontro con importanti attori e registi (ospiti di questa edizione, tra gli altri, Cochi Ponzoni, Franco Nero, Valeria Ciangottini e un premio alla carriera a Leandro Castellani e ad Anna Galiena) ed eventi collaterali dedicati alla cultura: mostre, concerti e presentazione di libri.

Maurizio Pellegrini e Manuela Tamietti, in rappresentanza di Storie di Piazza, presenteranno Domenica 6 ottobre 2024, alle ore 15.30, all'Auditorium di Campello sul Clitunno, due cortometraggi prodotti da Storie di Piazza per Contiamo su di noi:

- La città dell'avvenire, girato a Biella nel 2022

- Un posto dove non sei mai stata, girato a Castelletto Cervo nel 2023

Dopo la proiezione Manuela e Maurizio illustreranno al pubblico il progetto Contiamo su di noi, come esempio di recupero e di rielaborazione artistica delle memorie dei luoghi capace di costruire un ponte tra le generazioni, un'esperienza ritenuta significativa per lo sviluppo delle comunità locali e facilmente “esportabile” ad altri territori.

Contiamo su di noi – Team è sostenuto dalla Fondazione CRB e dalla Fondazione Marco Falco, e si avvale di ulteriori contributi della Regione Piemonte e dei comuni biellesi coinvolti.

Il progetto, nato con l'obiettivo di sviluppare competenze artistiche, favorire l'interazione tra i giovani e promuovere la conoscenza del territorio e il senso di comunità ha già prodotto, nelle tre edizioni precedenti, un corposo “portfolio” di video che rappresentano uno sguardo significativo dei giovani sul territorio in cui vivono. Sono stati realizzati 10 cortometraggi e 6 video-pillole in altrettanti luoghi e paesi della Provincia di Biella. Si sono svolti 16 laboratori gratuiti di teatro, recitazione, filmaking e scrittura per il cinema. Sono stati coinvolti in totale oltre 100 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 25 anni.

L'edizione 2024 coinvolge oltre 50 ragazzi e prevede la realizzazione di laboratori e cortometraggi a Lessona, Cavaglià, Rosazza, Sagliano Micca e alla Trappa di Sordevolo.