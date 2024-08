Successo per il secondo appuntamento di “Zumaglia in Salute” con il Dott. Piana

Una folla numerosa e attenta ha preso parte alla seconda serata del ciclo di incontri “Zumaglia in Salute”, tenuta dal Dott. Piana, dedicata al tema della prevenzione e degli stili di vita sani. L’evento, incentrato su “La salute, il cibo e il buon vivere”, ha offerto spunti preziosi per migliorare la qualità della vita attraverso scelte consapevoli e corrette abitudini quotidiane.

Il Dott. Piana, nel suo intervento, ha voluto dedicare la serata alla memoria di Orazio Scanzio, ex presidente della Provincia di Biella e compagno di battaglie, ricordando il loro impegno comune nella storica marcia contro l’inceneritore, un evento che ha segnato profondamente la comunità biellese. Piana ha sottolineato come l’esempio di Scanzio, basato su valori di rispetto per l’ambiente e tutela della salute pubblica, sia ancora oggi una fonte di ispirazione per tutti.

La serata ha proposto un viaggio affascinante tra i principi fondamentali di un “buon vivere”, partendo dall’alimentazione equilibrata fino all’importanza dell’attività fisica e della gestione dello stress. “La salute è un equilibrio delicato che si costruisce giorno per giorno con scelte semplici, ma efficaci,” ha spiegato il Dott. Piana, sottolineando l’importanza di una dieta varia e ricca di cibi freschi, del movimento quotidiano e di un’attitudine positiva verso la vita.

Il pubblico ha seguito con grande interesse i vari temi trattati, confermando l’importanza di occasioni come questa, che promuovono una cultura della prevenzione e del benessere. La sorprendente affluenza alla serata è un segnale chiaro di quanto queste tematiche siano sentite e di come ci sia una crescente consapevolezza sull’importanza di adottare uno stile di vita sano.

L’incontro si è concluso con un’anticipazione del prossimo appuntamento, fissato per il 4 settembre, che tratterà il tema “Alimentazione e Stile di Vita nella Prevenzione dei Tumori”. Anche in quell’occasione, il Dott. Piana guiderà il pubblico alla scoperta di pratiche e consigli utili per prevenire patologie gravi attraverso la cura della propria alimentazione e abitudini quotidiane.