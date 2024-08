Casa Masserano al Piazzo in affitto come magazzino

Un tempo era un centro incontro anziani. Da anni è abbandonato, e ora il Comune ha pubblicato un avviso per concederlo ad uso di deposito/magazzino.

Stiamo parlando di Casa Masserano, al Piazzo, in piazza Cucco, oggi con destinazione d’uso “sede di associazioni e/o enti terzi senza scopo di lucro […] per la realizzazione delle loro attività”, ma che il Comune ha appunto intenzione di cambiare.

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta a maggiore rialzo e il termine per la presentazione delle domande sarà fissato entro e 12 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso.

Il Comune concede al locatario l’uso dei mobili ed arredi ivi presenti, di cui verrà stipulato apposito inventario alla consegna dei locali. Qualunque cambiamento d'uso del bene, anche se non comportante opere edilizie, dovrà essere comunicato e preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza e dovrà essere garantita la fruizione pubblica del bene compatibilmente con le caratteristiche storiche ed architettoniche dei locali concessi e le attività istituzionali dei futuri concessionari. La durata della locazione è fissata in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula del contratto di locazione, con rinnovo automatico di ulteriori 6 (sei) anni. E' obbligatorio un sopralluogo: è ritenuto necessario e indispensabile per prendere perfetta conoscenza dell’unità immobiliare nonché della relativa ubicazione rispetto al territorio comunale e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla presentazione della domanda ed è, quindi, obbligatorio.

L’unità immobiliare suddetta presenta una superficie di 56 mq; pertanto, il canone annuale a base d’asta risulta essere €. 1.545,60= (millecinquecentoquarantacinque/60).

L’avviso è rivolto a persone fisiche e giuridiche.