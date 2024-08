Dal Comune di Biella un contributo all'associazione Legami di Cuore

Il Comune di Biella ha stanziato a favore dell'Associazione Legami di Cuore 1000 euro come contributo per la sua attività.

In particolare, l'associazione si occupa della valorizzazione delle due aree di sgambamento cani che si trovano l’una nel giardino pubblico “Della Rovere” e l’altra nel giardino pubblico “Vittorio Emanuele II".

In particolare, Legami di Cuore si impegna fattivamente nella promozione di queste aree pubbliche e ad attivare interventi per la valorizzazione delle stesse, confermandone la dedicazione al cane “Angelo” già bersaglio di atti di violenza. In che modo? attraverso il posizionamento di cartellonistica adeguata, la comunicazione delle iniziative specifiche, la regolamentazione dell’utilizzo, il posizionamento di dispenser per sacchetti e di cestini, la cura manutentiva periodica, l’abbellimento con azioni di Street Art, di Book crossing, l’educazione e la sensibilizzazione per la cittadinanza nonché l’ampliamento dell’infrastrutturazione del sito con la realizzazione di un recinto per i cani non socializzanti al fine di migliorare la qualità del servizio per il cittadino e per i cani stessi,