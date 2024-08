Accoglienza in Valle Cervo, una lettrice: "Giudizi inappropriati e semplicistici..."

Attraverso l'articolo "Biellesi, brava gente, ma con l’accoglienza poca dimestichezza" abbiamo chiesto ai nostri lettori di inviarci segnalazioni positive, per far capire a tutti che esiste anche un’altra faccia della nostra accoglienza, magari ancora un po' sconosciuta, ma esiste.

Aspettiamo le vostre segnalazioni e auspichiamo un cambio di tendenza, non è impossibile. redazione@newsbiella.it. E intanto ci è arrivata questa:

Riceviamo e pubblichiamo:

Sono nata e cresciuta in Valle Cervo e come tale penso di conoscere pregi e difetti di questo luogo.

Mi sorprende sempre leggere come sia facile dare giudizi inappropriati e semplicistici.

Una Valle che viene paragonata a quella di Oropa, o addirittura al Trentino, che per conformazione e realtà economiche resta impossibile se non azzardato mettere a confronto.

Potremmo invece soffermarci su quanto sforzo e quanta buona volontà degli abitanti e delle istituzioni siano stati messi in campo per dare nuova vita e bellezza a seguito di quella che è stata l'ultima devastante alluvione, per esempio.