Prosegue la rassegna Suoni in movimento: il 1° settembre a Sordevolo.

Chiude nel nome di Giacomo Puccini, in occasione del Centenario dalla Morte, la sezione dedicata alla Rete Museale Biellese di Suoni in movimento, ultima tappa prima di aprire le porte all’autunnale Panorami Sonori. In programma il 1° settembre alle 17.00 presso la Chiesa di San Grato di Sordevolo Vincerò - Galà Puccini, protagonista l’Ensemble dell’Orchestra Classica di Alessandria con Massimo Barbierato al violino, Luciano Girardengo al violoncello, Andrea Albertini al pianoforte. Solisti Daria Masiero soprano, Alessandro Fantoni tenore. Le voci recitanti sono a cura dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo.

In programma un percorso attraverso i momenti salienti di alcune delle più celebri opere del grande compositore lucchese: da La Bohéme a Manon Lescaut, da Tosca a Le Villi e Turandot. Un anniversario particolarmente importante per il territorio: Puccini lavorò a La Bohéme, Tosca e Butterflycon l’amico librettista Giacosa a Sordevolo San Grato.

Si chiude con questo ricordo di Puccini la sezione di Suoni in Movimento dedicata ai Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese: 13 concerti che, tutti accomunati dal filo rosso dell’omaggio al Concerto italiano e giocando di volta in volta sui temi di Partecipazione, Inclusione, Tradizione, Green concerts, hanno animato di suoni ed emozioni gli affascinanti spazi dei numerosi siti museali del biellese, ville, chiese, fabbriche, preziosi frammenti di storia, prestigio e bellezza restituiti alla memoria in forma di museo. Suoni in Movimento in realtà non termina qui ma prosegue dal 10 settembre con Panorami Sonori al Castello di Roppolo.