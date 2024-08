Dall'Emilia Romagna a Biella senza avvisare i genitori, minori rintracciati tramite un'app sul telefonino

Tutto è bene quel che finisce bene. E' stato grazie alla collaborazione tra i Carabinieri di Biella, dell'Emilia Romagna e la Polizia Locale cittadina, che due giovani di 16 e di 15 anni di cui da sabato non si avevano più notizie, sono stati rintracciati in città ieri mattina martedì 20 agosto.

Per uno dei due la denuncia di scomparsa era già stata formalizzata, per l'altro non ancora. Nella mattina di ieri in città sono scattate le ricerche in seguito alla telefonata arrivata al Comando provinciale del Carabinieri di Biella da parte di un Comandante di una stazione dell'Emilia Romagna. La mamma di uno dei giovani emiliani aveva infatti localizzato il figlio nelle vie di Biella attraverso un app installata del cellulare del minore.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi: è stato allertato il nucleo radiomobile dei Carabinieri, la Questura e la Polizia Locale. Ed è proprio una pattuglia di quest'ultima, che si era ricordata di avere controllato i due giovani di cui si erano perse le tracce nella mattinata di domenica mentre erano in compagnia di altri ragazzi le cui generalità erano note.

Rintracciati quindi questi ultimi, sono stati ritrovati anche i due giovani emiliani che sono stati raggiunti dai genitori e riportati a casa.