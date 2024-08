La "Superluna blu" un altro scatto di un nostro lettore FOTO

Per gli appassionati di astronomia ma non solo, la notte tra il 19 e il 20 agosto è stata una sera dedicata all'osservazione della cosiddetta "Superluna Blu", chiamata così non per il colore della luna che non era infatti blu, probabilmente si tratta di una dicitura di origine anglosassone, con riferimento a un evento insolito.

Fortunatamente nelle nostre zone il cielo ha regalato momenti sereni e dalle 20.26 è iniziato lo studio della luna in questa sua fase particolare.

Dal punto di vista astronomico di 'Lune blu' ne esistono due: una mensile, che sta a indicare la seconda Luna piena in un mese; e una stagionale - quella di stasera - che è la terza Luna piena in una stagione astronomica con quattro Lune piene.

Questi meravigliosi scatti sono di un nostro lettore, Alessandro Zingarelli.