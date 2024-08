Elezioni provinciali, quando e dove si vota, le info per i Comuni

Con DPP n. 77 del 20/08/2024 sono indetti i comizi elettorali per le elezioni del Consiglio provinciale che si terranno il prossimo 29 settembre 2024, dalle 8.00 alle 20.00.

Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio provinciale di Biella.

Le operazioni di voto si svolgeranno nei seggi come di seguito specificato:

nel seggio di Biella, istituito presso la sede della Provincia di Biella, sita in Biella, Via Quintino Sella, 12 (ingresso da Piazza Unità d’Italia) - Sala del Consiglio per i Comuni di: Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena;

nel seggio di Valdilana (località Valle Mosso), istituito presso la sede dell’Unione Montana del Biellese Orientale, sita in Valdilana, (località Valle Mosso) via G. Mazzini, 3, per i Comuni di: Ailoche, Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Piatto, Portula, Pray, Quaregna Cerreto, Sostegno, Strona, Ternengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Villa del Bosco, Zumaglia.

Per ogni utile informazione è possibile consultare la sezione dedicata “Elezioni provinciali 2024” del portale istituzionale (link: https://www.provincia.biella.it/amministrazione/elezioni-provinciali-2024).