Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza di Biella: chi sono i protagonisti, VIDEO

Ci si interroga anche sui loro facoltosi e selezionati clienti, disposti a spendere cifre da capogiro per accaparrarsi droga di qualità differente rispetto a quella reperita per strade o nei boschi, e quindi la curiosità si fa più crescente.

Ma chi sono in realtà i protagonisti di questa vicenda? Sembrerebbe che il "capo" del gruppo biellese sia un giovane sportivo di livello, che insieme alla fidanzata, giovane commessa, abbiano impostato un fiorente commercio di stupefacenti per ricchi clienti.

Una vita apparentemente normale in un paese della cintura di Biella ma decisamente sovradimensionata, tra proprietà immobiliari, viaggi in giro per il mondo, vestiti e immancabili oggetti di lusso in una vita apparentemente normale ma frutto dell’illegalità. Altri protagonisti biellesi, i cui dettagli sono in via di approfondimento, sembrerebbero legati a loro.