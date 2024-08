Quaregna Cerreto dichiara guerra agli incivili con il "sistema Colombo"

Non è la prima volta che accade: la Polizia Locale di Quaregna Cerreto solo qualche giorno fa grazie alla targa ripresa dalle telecamere è riuscita a risalire a chi aveva abbandonato una serie di rifiuti nei pressi dell'isola ecologica dove ci sono i cassonetti dell'Humana in via Marconi. L'attenzione dell'amministrazione Giordani però non si ferma qui, perchè da settembre in via Avogadro e in via Fornace saranno tolti i bidoni dove ora chi passa lascia di tutto: ogni utenza riceverà un mastello dotato di microchip capace di dialogare con un cassonetto condominiale in grado di registrare gli svuotamenti dei singoli mastelli, il sistema Colombo.

"Anche all'ultimo incontro di Cosrab tra sindaci - spiega il sindaco Katia Giordani - è emerso che alcune zone particolari come Masserano, Brusnengo e Mottalciata che sono di passaggio, sono prese di mira da persone che abbandonano rifiuti. Così non va perchè paga lo smaltimento il Comune dove viene lasciato. Per esempio anche in un palazzo tra via Martiri e via Marconi adesso saranno messe delle telecamere perchè non ne possono più i condomini degli incivili. Dovremo renderci conto che il 48% di quello che viene lasciato nell'indifferenziata è recuperabile. se facessimo più attenzione avremo risultati migliori e pagheremo meno di bollette".

Anche le campane del vetro sono prese di mira: "Ma la gente non si rende conto che se oltre al vetro mette altro come ceramica quella partita è compromessa? - conclude il sindaco - . Cerchiamo di fare più attenzione, siamo lontani dal riciclaggio corretto".