Progetto Polis, lavori all'ufficio postale di Quaregna

L'ufficio postale di Quaregna in piazza Verdi (accanto al Municipio) chiuderà per lavori dal 4 settembre che termineranno entro fine settembre.

La comunicazione è arrivata proprio oggi martedì 20 agosto al sindaco Katia Giordani: "Si tratta di un adeguamento importante che renderà l'ufficio più efficiente. Fortunatamente l'intervento sarà "light" come lo definiscono loro, quindi poco invasivo, e in 20 o al massimo 25 giorni l'ufficio aprirà nuovamente".

Durante la chiusura i cittadini di Quaregna Cerreto si appoggeranno come servizio a quello di Cerreto in via Quintino Sella e a Cossato.

Non sono finite le novità, perchè il sindaco Giordani ha chiesto a Poste Italiane di variare gli orari di apertura degli uffici di Quaregna e di Cerreto che ora sono uguali (entrambi aperti lunedì, mercoledì e venerdì), alternandoli, e di installare un bancomat che ora Quaregna Cerreto non ha.