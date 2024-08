Masserano, dal Comune contributi alla pro loco

Il Comune di Masserano ha deliberato l' erogazione di contributo finanziario a favore dell’Associazione Turistica Pro-Loco APS di Masserano di € 1.000,00 a titolo di cofinanziamento per l’acquisto di attrezzature e beni durevoli per l’allestimento di eventi.

L'Associazione Turistica Pro-Loco APS di Masserano a marzo aveva anche presentato istanza alla Regione per la concessione di un contributo di € 1.000,00 a titolo di cofinanziamento sempre per l’acquisto di attrezzature e beni durevoli per l’allestimento di eventi.