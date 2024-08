Dado, Aldo e Vicky di Bulli e Pupe con la Coda cercano casa, FOTO e VIDEO

Dado è il Pinscherino chiacchierino, in lui pochi chili di cane racchiudono simpatia, empatia, carattere ed un'estrema intelligenza...Tu gli parli e lui ti risponde!! Dado è uno scricciolo, vive in rifugio con maschi e femmine e sono tutti molto più grossi di lui, ma pare non turbarsi per questa cosa anzi si fa rispettare Lievemente positivo alla leishmania, al momento ê trattato solo con allupurinolo, ha 3 anni.

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti. Questa settimana, l’Associazione ci presenta 3 cuccioli, Dado, Aldo e Vicky.

Aldo...è un dispensatore d'amore, in sua presenza le endorfine schizzano alle stelle, lo stress si riduce e si prova uno strano senso di benessere chiamato semplicemente FELICITÀ. Quindi è assolutamente un compagno di vita indispensabile. Bello buono e dolcissimo, 1 anno circa, taglia media.

Condividete ovunque deve trovare una famiglia fantastica quanto lo è lui.

Chi ama i pastori tedeschi? O semplicemente chi i ama gli animali...una vita di stenti ed ora che non ê più giovanissimo ê richiuso in box.... Noi lo amiamo tutti, Vicky ê un gran cane, ma il caldo torrido e tra qualche mese il gelo sicuramente peggioreranno la sua povera vita. Inizia ad essere vecchietto e le zampe posteriori fanno fatica....certo che potesse essere al riparo dalle intemperie, se potesse avere un morbido cuscino e pappa buone....le attenzioni che merita ... Beh sarebbe il giusto riscatto per lui e un'immensa gioia per noi, che ogni giorno li vediamo andare avanti nonostante tutto!

Già sono loro quelli che ci consolano, quelli che con i loro sguardi ci chiedono di non smettere di crederci, perché se lo facciamo, per loro non c è più speranza!

Vichy è strepitoso, castrato, chippato e vaccinato, no altri maschi, si con le femmine.

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sui cani ospitati è possibile: visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bulli-e-Pupe-con-la-coda-odv-355542534959858/ oppure contattare Silvia al numero 340 9087029 o Patrizia 3475063855