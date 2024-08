Ritrovato il corpo dell'escursionista disperso in Valle Gesso, sul posto anche i Vigili del Fuoco di Biella, FOTO e VIDEO

Aggiornamento delle 12,10

È stato ritrovato l'escursionista disperso in Valle Gesso, nella zona della Valcuca, grazie a un sorvolo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo 2 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Il corpo si trova in un'area impervia dove è presumibilmente precipitato ed è in condizioni incompatibili con la vita. In seguito sono stati elitrasportati sul luogo i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e una sanitaria del Soccorso Alpino per ulteriori accertamenti e per le operazioni di Polizia Giudiziaria.

Non appena giungerà l'autorizzazione del magistrato, la salma verrà recuperata e trasferita a valle

I fatti

E' in corso una ricerca persona in provincia di Cuneo ed anche i Vigili del Fuoco di Biella sono impegnati sull'intervento. Da ieri sera domenica 18 agosto, in località Terme di Valdieri in provincia di Cuneo, si stanno effettuando le ricerche di un uomo di 39 anni.