Juventus Next Gen sceglie Biella: nuova stagione allo stadio "Pozzo-La Marmora"

Ora è ufficiale: la formazione allenata da Paolo Montero avrà un nuovo stadio e la gara d'esordio nel nuovo impianto coinciderà con la prima giornata di campionato fissata per venerdì 23 agosto alle ore 20.45 per il primo incontro del Girone C di Serie C. Contro l'Audace Cerignola.

Un’occasione importante per Biella che ospiterà due importanti squadre piemontesi.

Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, commenta: “È per noi un onore e un piacere avere due squadre in ambito Juventus che giocheranno la stagione presso il nostro Stadio Vittorio Pozzo. Gli ingenti investimenti fatti dal comune per ammodernare le strutture sportive e in particolare il nuovo stadio si sono rivelati lungimiranti. È una vittoria molteplice perché da un lato c’è il prestigio di essere stati scelti da squadre che gravitano nel capoluogo piemontese, dall’altro c’è la soddisfazione di poter offrire ai nostri cittadini la possibilità di assistere a match di alto livello sportivo, senza dimenticare il volano economico che eventi di questo tipo possono generare”.

L’Assessore allo sport del comune di Biella, Giacomo Moscarola, dichiara: “Sono contento e soddisfatto che Biella riesca ad attrarre squadre di tale livello, diventando sempre più punto di riferimento dello sport piemontese in diverse discipline. Lo stadio è stato rinnovato mettendo a norma ulteriori 600 posti nelle tribune popolari, arrivando così a poter ospitare circa 2.000 spettatori ad evento. Come Assessorato allo sport iniziamo questo secondo mandato con un grande successo, il lavoro fatto negli anni sta dando buoni frutti e per l’autunno stiamo pianificando nuove attività e sorprese”.

Le tariffe:

ABBONATI, MEMBER, POSSESSORI DI JUVENTUS CARD

Infatti, tutti gli abbonati 2024/25 all’Allianz Stadium, gli Juventus Member e i possessori di Juventus Card potranno acquistare fino a 4 biglietti al prezzo di 1€ ciascuno.

UNDER 14

Lo stesso prezzo, inoltre, sarà riservato a una promozione per tutti gli Under 14.

BIGLIETTO INTERO

Il biglietto intero, invece, costerà 10€.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

È possibile acquistare i tagliandi online sull’Official Ticket Shop Juventus e in loco presso il botteghino del "Pozzo-La Marmora" da un’ora prima della gara, esclusivamente tramite carta di credito o bancomat.