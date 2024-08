Nel Biellese in cerca d’oro: dall’estero per gli immobili e il contatto con la natura.

Il Biellese sta vivendo un boom di interesse da parte dei turisti stranieri, in particolare olandesi e tedeschi, attirati dalle bellezze naturali e dalle opportunità uniche che il territorio offre. Francesco Trovò, titolare di "Future Is Nature Playground", ha osservato un notevole incremento di presenze straniere rispetto agli anni passati. Nonostante una partenza lenta di quest’anno, l'afflusso turistico ha visto una forte crescita, con molti visitatori interessati a vivere esperienze a stretto contatto con la natura.

Gli olandesi, in particolare, sembrano essere affascinati dalla possibilità di acquistare immobili a prezzi vantaggiosi, sfruttando il mercato immobiliare locale che offre opportunità uniche rispetto ad altre regioni d'Europa. In aumento anche nei piccoli paesi, che in questi ultimi anni osservano un incremento dell’acquisizione immobiliare, da parte di residenti stranieri. I tedeschi, invece, sono particolarmente attratti dall’attività di ricerca dell’oro nel fiume Elvo: un’esperienza fra avventura e tradizione. Numerosi i turisti svizzeri, francesi e di stati limitrofi al nostro, spesso di passaggio durante le vacanze.

La particolare offerta di Trovò non coinvolge solo turisti stranieri, ma accoglie moltissimi visitatori dalle regioni vicine. Spesso ricercano esperienze differenti da quelle che può offrire la grande città: il contatto con la natura e attività all’aria aperta, lontani dal caos tipico dell’ambiente urbano.

Il campeggio di Sala Biellese si distingue per la sua capacità di attrarre non solo turisti occasionali, ma anche gruppi abituali, grazie all’offerta che include giochi e attività outdoor pensati per tutte le età. Anche i locali biellesi scelgono questa destinazione per celebrare i festeggiamenti, trovando in queste strutture un'alternativa originale e coinvolgente rispetto alle opzioni cittadine.

Il Biellese, nonostante possa essere considerato una meta di passaggio, offre quindi molte opportunità, non solo legate al turismo, ma anche per il mercato immobiliare. Il trend positivo è confermato anche dai piccoli comuni, che spesso soggetti di spopolamento, riscontano un incremento della presenza estera.