Carabinieri, la stazione di Mongrando ha un nuovo Comandante, Gualtiero Garbolino

Nei giorni scorsi il Luogotenente GARBOLINO Gualtiero ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Mongrando, indossando il distintivo omerale che caratterizza l’incarico.

Cinquantunenne, originario di Ivrea, coniugato e padre di tre figlie, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1995. Dopo la scuola sottufficiali e la promozione al grado di Maresciallo ha prestato servizio in Sardegna in varie Stazioni distaccate (Laconi, Esterzili e Nuragus). In seguito, dopo aver conseguito le specializzazioni di “rocciatore”, “sciatore”, “soccorso alpino” e “soccorso su piste” presso il Centro Addestramento Alpino Carabinieri di Selva di Val Gardena (BZ), è stato trasferito presso diverse Stazioni Carabinieri montane di Veneto, Friuli e Valle d’Aosta (Cortina d’Ampezzo, Misurina, Sappada, Cime Bianche e Gressoney-Saint Jean) per poi giungere nel Biellese nel 2007 alla Stazione Carabinieri di Bioglio. È stato quindi successivamente trasferito al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cossato e, da ultimo, dal 2019 fino all’attuale incarico, è stato Comandante dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Biella.