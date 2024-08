Un 52enne novarese muore mentre fa motocross nel vercellese

È un uomo di 52 anni, residente nel vicino noverese, la vittima dell'incidente avvenuto sulla pista di cross di Vercelli in corso Novara, sulla zona del Lungosesia. Secondo le informazioni si tratterebbe di un motociclista esperto. L'attività è stata sospesa per i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell'ordine.

La dinamica dell'accaduto, al momento, non è nota. Il 52enne è morto dopo una caduta. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che non hanno potuto fare niente per il centauro: gli accertamenti sono in corso.