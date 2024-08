Si è tenuto questa notte, domenica 18 agosto, l'intervento dei Vigili del Fuoco in via De Amicis.

Nella notte una squadra dei volontari di Cossato è intervenuta a Ponderano per una pianta che cadendo ha tranciato dei cavi della corrente, terminando la sua corsa su un’auto parcheggiata.

Arrivati sul posto gli operatori hanno contattato i tecnici fornitori della corrente per la messa in sicurezza del cavo danneggiato e hanno messo in sicurezza l'area.