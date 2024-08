Fabrizio Mosca, il ricordo di Gianluca Susta.

Allora non c'erano whatsapp, instagram facebook. C'erano già i telefonini - che però in pochi avevano - ma c'era Fabrizio che con la velocità della luce sapeva metterti in comunicazione...col mondo! Non c'era numero, foss'anche il Quirinale, a cui lui non riuscisse ad arrivare. Cortese, gioviale, a volte persino confidenziale (ma sapeva quando e con chi esserlo) era una presenza positiva per tutti e il cordoglio unanime che ha suscitato la sua troppo repentina scomparsa lo testimonia. È stata per quasi 20 anni "la voce", a parte gli strettissimi collaboratori, che ho sentito con più continuità, quella che mi metteva in contatto con tutte le persone con cui dovevo interloquire. E anche dopo (vale a dire in questi ultimi 20 anni) non sono mancate le occasioni per "sfruttare" la sua professionalità. Come tantissime persone che hanno collaborato con me negli anni in cui sono stato in Comune da Consigliere, Assessore e Sindaco, Fabrizio occupa un posto nella mia memoria e nel mio cuore perché senza tutti loro io non avrei potuto svolgere il mio dovere verso la Città con lo stesso impegno che ho cercato di metterci. Riposa in pace, Fabrizio, e un grazie sincero dal profondo del cuore.