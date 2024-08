Andorno Micca, Angiolina Ramella compie 100 anni: i festeggiamenti alla Casa del Sorriso.

Sabato 17 agosto, alla Casa del Sorriso di Andorno Micca, si è svolta la ormai tradizionale festa dei compleanni: ogni mese raggruppiamo in una data i festeggiati e organizziamo per loro la festa di compleanno. La giornata è stata allietata dalla performance canora e dal vasto e allegro repertorio musicale di Giorgio, un volontario esterno invitato dalla struttura che ha scatenato gli animi canterini di tutti i presenti. Oltre alla ricca merenda a base di dolci, con tanto di candeline accese per i festeggiati, non è mancato un augurio molto speciale: la Signora Angiolina Ramella festeggiava infatti il suo “primo secolo”… 100 anni!!! Angiolina è stata sostenuta dall’affetto di tutti: ospiti, personale e volontari. Le vogliamo tutti bene e le auguriamo (altri) 100 di questi bei giorni!!