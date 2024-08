INFERMIERISTICA: Corso di Laurea a Biella

Anno Accademico 2024/2025. La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere compilata via Web entro le ore 15.00 di lunedì 26 agosto.

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” offre agli studenti la possibilità di frequentare le lezioni del Corso di Laurea in Infermieristica e di svolgere il tirocinio anche a Biella, presso il Polo Formativo, inaugurato il 18 ottobre 2003, di Città Studi – Texilia in corso Giuseppe Pella, 10.

La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere compilata via Web entro le ore 15.00 di lunedì 26 agosto 2024, accedendo al Portale Studente .

Giovedì 5 settembre 2024, con inizio alle ore 11.00, a Novara presso il Complesso Perrone in via Perrone, 18 si terrà la prova di ammissione.

L’orario di convocazione delle candidate e dei candidati verrà pubblicato sulla pagina Web dedicata all’accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie entro martedì 3 settembre 2024 ore 13.00.

L’avviso che verrà pubblicato varrà quale convocazione alla prova di ammissione.

Non verranno effettuate comunicazioni personali alle candidate e ai candidati, come stabilito sul Bando di Concorso per l’ammissione al 1° Anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (Classi L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3) – Anno Accademico 2024/2025 con i relativi Allegati 1 e A .

La Sede



L’Azienda Sanitaria Locale di Biella ha il Corso di Laurea in Infermieristica nel campus universitario di Città Studi di Biella in corso Giuseppe Pella, 10, per offrire ai giovani un luogo stimolante ove coltivare la loro crescita culturale e sociale.

La Sede del Corso di Laurea in Infermieristica a Biella, presso i locali di Texilia, è stata inaugurata, con l’inizio dell’Anno Accademico 2003 – 2004, sabato 18 ottobre 2003: il taglio del nastro è stato effettuato da due Studenti “che utilizzeranno questa struttura” come ha affermato durante la cerimonia il professor Bruno Frea, Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica dell’ Università del Piemonte Orientale, che ha aggiunto: “Se la forma è sostanza, questa forma è espressione di una sostanza premiante”.

La Professione Infermieristica



L’Infermiere Laureato (legge 10/08/2000 n. 251 e D.M. Sanità 14/09/94 n. 739) è l’operatore che svolge con autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, alla cura ed alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi.

L’Infermiere è, in particolare, responsabile dell’assistenza generale infermieristica: un ruolo di natura tecnica, relazionale, educativa; partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l’intervento infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico/terapeutiche esistono; agisce sia da solo sia in collaborazione con altri Operatori sanitari e sociali.

L’Infermiere può lavorare presso tutte le Strutture sanitarie e sociali pubbliche o private, presso Ambulatori sul Territorio e può anche esercitare la libera professione.

Il Percorso Scolastico

Il Corso di Laurea in Infermieristica è triennale; ogni Anno Accademico è suddiviso in 2 semestri, da ottobre a febbraio e da marzo a luglio.

Le attività formative hanno una valenza teorica e professionalizzante; le lezioni, attuate anche tramite l’apparecchiatura di teledidattica, si integrano con sessioni seminariali, attività di laboratorio e di tirocinio.

Le ore di apprendimento sono definite in 1800 per anno di Corso, corrispondono a 60 crediti, per un totale di 5400 ore nei tre anni, cioè 180 crediti.

Le discipline di studio sono:

Scienze fisiche e biomediche

Morfologia umana

Scienze umane e psicopedagogiche

Inglese

Fisiologia

Basi molecolari delle malattie

Scienze infermieristiche

Semeiotica e farmacologia

Elementi di chirurgia e tecniche inf. applicate alla chirurgia

Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari

Metodologia infermieristica applicata alla medicina specialistica I e II

Pediatria, ginecologia e ostetricia

Medicina geriatrica, neurologica e delle disabilità

Economia sanitaria

Medicina legale

Psichiatria

Primo soccorso.

Per conseguire la Laurea di Infermiere, occorre:

completare il tirocinio previsto;

superare i 18 esami ed i 3 esami di tirocinio;

superare l’esame finale con la discussione della tesi.

Per informazioni e richieste: UPOrisponde

La prova di ammissione per i candidati (studenti del 1° Anno di Corso) avrà inizio alle ore 11.00 di giovedì 5 settembre 2024 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti, a Novara.

La prova consiste nella soluzione di 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla.

Ulteriori informazioni

Occorre rivolgersi a:

Corso di Laurea in Infermieristica

Polo Formativo di Biella

Corso Giuseppe Pella, 10

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.00.

Telefono 0158409333; fax 0154507229.

E-mail: segreteria@infermieribiella.it

È possibile visitare i Siti Internet dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Scuola di Medicina – Novara: www.scuolamed.uniupo.it

e del Corso di Laurea in Infermieristica di Biella: www.infermieribiella.it.

I posti per Biella nell’Anno Accademico 2024 – 2025 sono 65