Per chi non avesse ancora provveduto si ricorda che entro venerdì 24 agosto è necessario procedere con l'iscrizione ai servizi scolastici (mensa, scuolabus e pre/post scuola) per l'anno scolastico 2024/2025. Sul sito del Comune sono presenti tutte le informazioni e la modulistica necessaria. L'Ufficio Scuola resta a disposizione per eventuali chiarimenti.