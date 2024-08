Campiglia Cervo, “Cuore Nero”: un successo la presentazione a Sassaia FOTO

Giovedì 15 agosto, giorno di Ferragosto, alle ore 15.00, la piccola ma incantevole borgata di Sassaia, nel Comune di Campiglia Cervo, ha ospitato un evento culturale di grande richiamo: la presentazione dell'ultimo libro della scrittrice Silvia Avallone, intitolato "Cuore Nero", ambientato tra i suggestivi paesaggi della zona.

L'iniziativa, organizzata dal Circolo Stelle di Sassaia, composto da residenti e villeggianti, ha saputo attrarre un pubblico numeroso e appassionato. Per evitare ingorghi lungo la stretta strada carrozzabile che scende dalla panoramica Zegna, i partecipanti si sono dati appuntamento alle 14 presso il municipio di Campiglia, da dove sono saliti a piedi lungo la mulattiera delle Forche, in compagnia dell’autrice stessa. Silvia Avallone ha guidato i circa 200 presenti lungo il percorso, arricchendolo con racconti e spiegazioni sui manufatti votivi incontrati, tutti elementi che trovano eco nelle pagine del suo romanzo.

All'arrivo a Sassaia, gli ospiti sono stati accolti da donne in abito tradizionale. La piazzetta e le stradine circostanti si sono riempite fino all'inverosimile, con il pubblico che ha trovato posto sedendosi a terra, sui muretti, sugli scalini o rimanendo in piedi. Nonostante l'affollamento, Avallone non si è risparmiata, raccontando con passione le fonti di ispirazione del suo romanzo, nato dalla scoperta casuale di Sassaia, anni prima.

L’evento è stato reso ancor più suggestivo dalle musiche eseguite dal Cooskreet Trio, che hanno accompagnato la giornata con melodie provenienti da tutto il mondo.

L'affluenza è stata tale che 361 biglietti della lotteria della tradizionale festa del paese sono stati venduti, un record che testimonia l’apprezzamento del pubblico per l’impegno della comunità locale. Un giusto riconoscimento per chi si dedica a mantenere la frazione pulita e accogliente, e che con coraggio ha saputo gestire un evento culturale di successo, anche durante il Ferragosto, solitamente dedicato alle grigliate.