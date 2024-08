Sorpreso dalla piena dell'Elvo al Tracciolino resta bloccato sotto un ponte col suo cane FOTO e VIDEO

Il maltempo in montagna rende pericoloso avventurarsi nei pressi dei corsi d'acqua. Questo pomeriggio, 17 agosto, un uomo e il suo cane, sorpresi dalla piena dell'Elvo, si sono rifugiati su un masso sotto un ponte senza via di fuga. Immediatamente allertati i soccorsi, sono saliti in emergenza i Vigili del Fuoco in attesa di verificare la situazione e la strategia per il recupero. Valutate le opportunità, per la sicurezza della persona, si è deciso di fare intervenire il Drago dei Vigili del Fuoco per il suo recupero, mentre il cane è stato tratto in salvo direttamente dalla squadra SAF dei VVF.