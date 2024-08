Biella: Chiusa fuori casa col pranzo sul fuoco a rischio incendio. Vigili del Fuoco risolvono in breve

Chiusa fuori casa col pranzo sul fuoco a rischio incendio. Vigili del Fuoco risolvono in breve - Foto Nicola Rasolo per newsbiella.it

Rimasta chiusa fuori casa e coi fornelli accesi, una signora di un condominio in via Dante ha preventivamente chiamato i Vigili del Fuoco prima che accadesse qualcosa di irreparabile. La squadra arrivata celermente, è entrata dal balcone ed ha risolto la situazione in sicurezza.

A volte interventi che appaiono semplici possono evitare che una situazione apparentemente banale provochi poi un disastro come già capitato in altre circostanze. Una pentola bruciata può far danni e innescare un incendio all'intero alloggio. Meglio affidarsi agli specialisti che in breve tempo risolvono.