Miele e qualità, un binomio anche biellese

Nulla possiamo contro i cambiamenti climatici che in questo ultimo decennio hanno influito pesantemente sulle produzioni alterando quel perfetto equilibrio in uno stesso ecosistema di diverse specie animali e vegetali dovuto alle loro reciproche relazioni e che si chiama biodiversità..

Molto possiamo invece fare per contrastare il fenomeno, sempre in aumento delle importazioni di miele da paesi dove i concetti di qualità sono ben diversi dai nostri E lo possiamo fare perché Il biellese ha forti tradizioni apistiche. Non vi è infatti paesino di pianura ai confini con le risaie o piccola frazione sparsa fra i monti che possa affermare di non aver mai ospitato nel suo territorio qualche arnia, molto spesso caratteristica, tipica eredità di secoli di esperienza.

Molte volte segreti e passioni per questo mondo affascinante si sono tramandati da padre in figlio, superando caparbiamente anche momenti molto difficili, come quando, nei secoli passati, con l’avvento sul mercato dello zucchero di canna, il miele venne dimenticato per lunghi anni dal consumatore. Ma i motivi che ancora oggi consentono la sopravvivenza di più di trecento apicoltori locali nonostante le note difficoltà sopra riportate, sono da ricercare sia nella particolare posizione geografica con areali di pianura, collina e montagna ricchi di flora nettarifera pregiata e molto ravvicinati tra di loro, che nella presenza di un territorio pressoché incontaminato, con poche coltivazioni intensive e scarso uso di pesticidi