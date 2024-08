A Bioglio si corre per i "40 in vetta", 40° della Domus Laetitiae

Fine settimana all'insegna dello sport a Bioglio, dove sabato 17 agosto nell'ambito di Bioglio In Festa è in calendario alle 18 la Strabioglio Baby una gara podistica under 10 non competitiva e la XXIV Edizione della Strabioglio Corri per i "40 in vetta" - 40° di Domus Laetitiae. Quest'ultima è una gara podistica non competitiva aperta a tutti. La partenza è alle 19.

Ogni anno la gara podistica è accompagnata dalla presenza di un’associazione, una fondazione, un comitato. Quest’anno si correrà per DOMUS LAETITIAE nel quarantesimo della sua fondazione. La scalata a Bioglio consegnerà i trofei: Eros De Giglio, Gabriele Lusiani e Virginio Parmigiani.