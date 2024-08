Castelletto Cervo, la minoranza: "Come si sta gestendo il verde pubblico?" FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

"Con la presente vorremmo ancora una volta capire cosa sta succedendo a Castelletto Cervo nella gestione e nella cura del verde pubblico. Abbiamo voluto aspettare che terminassero le piogge torrenziali dei mesi scorsi per capire quando la pulizia di erba ed aiuole venisse svolta, ma ad oggi ci sembra che quanto fatto sia molto poco! Abbiamo notato una pulizia solo sul breve tratto di pista ciclabile colorato che va dal comune ed arriva a cantone Terzoglio, ma proseguendo non c'è una minima traccia d'intervento! Al centro paese e in frazione Garella le segnalazioni si susseguono e noi le porteremo sempre alla luce. Vorremmo terminare con un frase del sindaco " Castelletto Cervo sarà sempre più bella", ma a noi non sembra così"