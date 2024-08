Tante cose da fare a Biella e provincia a Ferragosto e nel we del 16, 17 e 18 agosto

Ferragosto, ci siamo: oggi il il 15 agosto, è considerata un po' come l'ultima festa dell'estate, che da tradizione si celebra con grigliate, pic nic o gite fuori porta.

In alcuni comuni di sono eventi, fuochi d'artificio e processioni naturalmente, visto che il 15 agosto nella religione cristiana e per il cattolicesimo è la festa di Santa Maria Assunta.

Nel Biellese che fare? ecco per voi qualche idea da parte nostra.

- Salussola, c'è festa patronale alle 11, si terrà la Santa Messa solenne.

- Campiglia, alle 15, in piazza della chiesa, frazione di Sassaia, Silvia Avallone presenterà il suo libro "Cuore Nero"

- Oropa, Solennità dell’Assunta, ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli, Ore 21.00: Basilica Antica – Fiaccolata presieduta da Mons. Farinella, Vescovo di Biella

- Torrazzo, festa patronale, ore 11 messa, poi processione

- Bielmonte, laboratori con mattoncini Lego per i bimbi, passeggiate con pony e cavalli e divertenti discese con il Rolba Run, il bob a rotelle che dalla cime del Monte Marca, laboratori di cesteria, bancarelle con prodotti locali, genuini e di qualità a Km0 con anche gelato artigianale.

- Cossato, festa dell'Assunta, ore 10 accoglienza, 10.30 Santa Messa

- Netro, Agosto in festa, nel pomeriggio mostra dell'artigianato, ore 23 spettacolo pirotecnico

- Mongrando Curanuova, Festa dell'Assunta, ore 10 processione, pranzo e cena con musica

- Cossato, Luna park

-Bioglio, Festa dell'Assunta la giornata inizierà alle 10,30 con la Santa Messa, seguirà il “Pranzo dell’Assunta” mentre la sera tornano le tradizionali “cene biogliesi” e poi musica.

E nel fine settimana?

Venerdì 16

- Rosazza, Festa di San Rocco L'appuntamento tradizionale al Dasé con lotteria, incanto e la famosa polenta concia della Pro Loco.

- Viverone, festa di San Rocco

- Bioglio, Bioglio in festa, torneo di scala 40 inizio ore 20,30

- Oropa, ore 21: Cupola sotto le stelle. Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata. Ritrovo alla Basilica Superiore.

- Cossato, festa dell'Assunta, ore 10 Santa Messa, segue benedizione degli animali domestici alle 11

- Netro, Agosto in festa

- Cossato, Luna park

- Magnano, Festival della musica Antica

- Pollone, Panissa in piazza San Rocco

- Donato, Festa degli Emigranti, ore 10 Santa Messa e tanto altro

- Campiglia, Frazione Oretto Inferiore, notte sotto le stelle, Serata di osservazione astronomica guidata, a cura di U.B.A. - Unione Biellese Astrofili a.p.s, dalle 21,30

Sabato 17

- Rosazza, mercatino dei bambini dalle 15 alle 18

- Mongrando Curanuova Festa dell'Assunta

- Miagliano, piazza del Municipio BÜRSCH IN FESTIVAL - Gli emigranti della vallata spettacolo di Teatrando dalle 20,45

- Bocchetto Sessera, Bosco del Sorriso, Tavigliano, BI, Italia, Nel bosco di notte

- Magnano, Festival della musica Antica

- Cossato, Luna park

- Bioglio, Bioglio in festa ore 18 StraBioglio Baby, XXIV edizione Strabiolgio ore 19 "Corri per i 40 in vetta" il ricavato andrà alla Domus Laetitiae

- Oropa, ore 15: Visita guidata al Cimitero Monumentale. Ritrovo ai cancelli; ore 18.30: Visita guidata al Giardino Botanico; ore 21: “Ave Maris Stella” Concerto e reading con testi e musiche antiche italiane. A cura di Collegium Pro Musica. Rassegna Suoni in movimento nella Rete Museale Biellese. Basilica Antica

Domenica 18

- Bioglio, Bioglio in festa

- Salussola, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Sordevolo, Le poesie di Massimo Longo, montanaro dell'Etna, accompagneranno la visita alla Trappa intrecciandosi con le canzoni di un suo famoso conterraneo.

- Cossato, Luna park

- Oropa, ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli

MOSTRE

- Oropa, Dialogo fra luce e ombra: "Arte Sacra Contemporanea" approda al Santuario di Oropa, fino al 18 agosto

- Pettinengo, Villa Piazzo, fino al 29/09 mostra fotografica realizzata tra il 2019 e il 2024 durante molte missioni umanitarie in supporto dei migranti in transito lungo la rotta balcanica, realizzata da Mira Schifano a cura di Pacefuturo. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 14 alle 19. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 14 alle 19.

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, In occasione delle celebrazioni dei 700 anni della morte di Marco Polo l’Associazione StileLibero ha organizzato e curato l’esposizione MARCO POLO, L’IMPOSSIBILE., fino al 22/09

- Sala, fino al 20/10 via Ottavio Ravetti, 5 "LA VIRTÙ NASCOSTA. Eroi sconosciuti e dittatura in Austria 1938-1945", Orari di visita: martedì dalle 20:00 alle 22:00; domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; su appuntamento.

- Valdilana, a casa Zegna fino al 17/11 in Via Marconi, 23, ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti, Apertura: tutte le domeniche dal 25 maggio al 17 novembre 2024 dalle 11:00 alle 17:00 Ad agosto aperto tutti i giorni.

- Sordevolo, Villa Cernigliaro, La Serra dei leoni, via Clemente Vercellone 4 MOROVICH FA I PUPAZZETTI! Orari mostra: giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle 19, fino al 25/08

- Sordevolo, Villa Cernigliaro, La Serra dei leoni, via Clemente Vercellone 4 VANNI CANTÀ E GUISTO PILAN fino al 29/09